Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı - Son Dakika

Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı

08.11.2020 15:22
Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarını arttırmak amacıyla yeni sondajlar açarak Manisa merkeze 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı sağlayacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarını arttırmak amacıyla yeni sondajlar açarak Manisa merkeze 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı sağlayacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Merkez başta olmak üzere açtığı sondaj kuyularıyla su sıkıntısı yaşayan yerleşim yerlerinin problemlerini ortadan kaldırmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri çalışmada, Manisa Merkezde Kayapınar bölgesinde 2 adet, Çapaçarık bölgesinde 3 adet, Ilıca ve Akpınar'da da 3'er adet olmak üzere yeni sondaj kuyuları açıyor. Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, yeni açılan sondaj kuyuları hakkında İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir'den detaylı bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip ettiklerini de dile getiren Aydınyer, "Manisa'da özellikle bu yaz döneminde yaşadığımız kuraklık sebebiyle bazı bölgelerimizde içme suyu konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla bölgemizde yeni sondaj çalışmalarına başladık. Maalesef her geçen yıl ilimize düşen yağış oranı azalıyor. Bu durum içme suyu kaynaklarımızı da olumsuz etkiliyor. Suyumuz çok değerli. Hepimiz, daha duyarlı ve tasarruflu bir şekilde suyumuzu tüketmeliyiz." diyerek çalışmaların Manisalılar'a hayırlı olmasını temenni etti.

MASKİ'den su kaynaklarına takviye

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir ise, "Bilindiği üzere Manisa Merkezin içme suyu kaynakları Çapaçarık, Kayapınar, Akpınar, Ilıca ve Gürle menbasından karşılanmaktadır. Özellikle korona virüsten dolayı vatandaşlarımız hijyene daha çok dikkat etti ve geçtiğimiz yıla göre su kullanımı da arttı. MASKİ olarak Kayapınar bölgesinde 2 adet, Çapaçarık bölgesinde 3 adet, Ilıca ve Akpınar'da da 3'er adet olmak üzere açtığımız yeni sondajlarımızı da su kaynaklarımıza takviye edeceğiz. Bu kapsamda ilk kuyumuzu da açmış olduk. Şuan, bu kuyumuzdan saniyede yaklaşık 40 litre su aldık. Bu suyu buradan almış olmamız demek bu kuyunun veriminin en az 50 litrelerde olduğunu gösteriyor. Diğer kuyularda da önümüzdeki aylarda sondaj çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki sene su kaynaklarımıza 5 milyon metreküp su ilave etmiş olacağız. Bu da yaz aylarının kuraklık zamanında bizi rahatlatacak. Önümüzdeki yıllarda susuzluk çekmeden Manisa'mıza sağlıklı ve yeterli suyu temin etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız ilçelerimizde de kırsal mahallelerimizde de devam ediyor. 2021 yılı yazı gelmeden Manisa il genelinde içme suyu problemini çözmek amacıyla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı
Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı
Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Manisa, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'ya 5 milyon metreküplük yeni su kaynağı - Son Dakika


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