Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

04.09.2022 12:54
Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Necati Selçuk, Milli Mücadele yıllarını gururla andıklarını belirterek, ecdadı hayırla yad ettiklerini söyledi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının, milletin özgürlük arzusunun zaferle taçlanmasının yıl dönümünün coşkuyla kutladıklarını kaydeden Selçuk, kahramanlık destanının çok zor şartlarda yazıldığını vurguladı.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene Kaymakam Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu da katıldı.

YORUMLAR
500
Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak Manisa FK, Samsunspor deplasmanına çıkacak
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 12:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement