Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak - Son Dakika

Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak

20 dakika önce

Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı.

Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak, System.String[]

Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Manisa'ya kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi), Manisa şehir merkezinde yapılan toplu taşıma hizmetleri ile Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsüne yapılan öğrenci taşınmasında yeni planlanan düzenlemeler görüşüldü.


Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ile ilgili şube müdürleri katıldı. Toplantıda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Manisa'ya kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi), Manisa şehir merkezinde yapılan toplu taşıma hizmetleri ile Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsüne yapılan öğrenci taşınmasında yeni planlanan düzenlemeler görüşüldü. Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmaları masaya yatırdıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisamıza daha iyi çalışmaları sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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