Manisa'ya giriş çıkışlarda sıkı koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Manisa'ya giriş çıkışlarda sıkı koronavirüs tedbiri

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla 31 ile giriş- çıkışların yasaklanmasının ardından bu kentlerden Manisa'da da gece başlayan denetimler sürüyor. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar gibi zorunlu görevlerde bulunanlara izin verilirken, izin dışında kalan diğer araçlar geri gönderildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 24.00'dan itibaren, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine ilgili genelgeyi gönderdi. Giriş ve çıkışların yasak olduğu birçok il gibi, Manisa'ya da denetimler başladı. Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde yapılan uygulamada araç kuyrukları oluştu. Sadece gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan bazı kişilerin araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki maske takmayan sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, denetimleri sahada takip etti.