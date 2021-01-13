Manisa'ya ilk Covid-19 aşıları geldi - Son Dakika

Manisa'ya ilk Covid-19 aşıları geldi

13.01.2021 17:12
Manisa'ya ilk Covid-19 aşıları geldi, System.String[]

Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıların dağıtımına Manisa'da başlandı.

Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşıların dağıtımına Manisa'da başlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine de getirilen aşılar soğutucu dolapta muhafaza altına alınırken Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, aşılama yapılacak olan aşı odalarında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda Manisa'da da hastanelerde aşı uygulama odaları hazırlandı. Aşı uygulamaları odalarının hazırlandığı hastanelerden biri olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde sağlıkçılar için aşıların ilk etabı geldi. Bakanlık tarafından aşılamanın başlatılmasıyla birlikte önce sağlık personelinin aşılanacağını kaydeden Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, hastanede hazırlanan aşı odalarını ve aşıların muhafaza edildiği soğutucu dolap odasında incelemede bulunarak aşılamanın nasıl yapılacağı hakkına bilgi aldı.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ataç, "Ülkemiz dünyada pandemiyle mücadelede gerçekten haklı gururunu ve pandemiyle mücadelenin hakkını vererek bu süreci hakkıyla yürüttü. Kendi ülkesinin yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye de sağlık desteği vererek dünyada insanlık vazifesini yerine getirerek dünyaya örnek oldu. Sürecin bu şekilde sağlıklı ilerlemesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulu üyelerinin, Sağlık Bakanlığının, yerelde Sayın Valimizin başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğümüzün gösterdiği çabanın hakkı ödenemez. Malum pandemi süreci mücadeleler, yeni normalleşme koşulu, tedaviler ve aşı aşamasına geldik. Bugün itibariyle Sayın Valimizin önderliğinde İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla hastanemize de aşı gelmiş bulunmakta. Daha önceki süreçlerde olduğu gibi anlık durumlarda tedbirlerimizi alabilmek gayesiyle aşılarımızı biz Sağlık Bakanlığının belirlediği şartlarda muhafazaya aldık. Şu an gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü Bilim Kurulu Üyelerimizin tavsiyeleri doğrultusunda aşılama işlemine geçebileceğimiz haberi veya aşılama talimatı gerçekleşmesi gerekiyor dendiği andan itibaren hastanemizde süreç gerçekleşecek. Altını çizmek istiyorum an itibariyle herhangi bir aşı olayını gerçekleştirmiyoruz. Şu an soğuk zincirde bakanlığın belirlediği şartlarda muhafazayı yapıyoruz" dedi.

ÖNCELİK SAĞLIK PERSONELİNDE

Nasıl işleyeceği hakkında da konuşan Rektör Ataç şunları söyledi:

"Süreci şu şekilde planladık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığının öngörüsüyle aşılar yapılabilir dendiği anda aşağıda hazırlanan 4 tane odada öncelikle sağlık çalışanlarına randevu sistemiyle her birine 10'ar dakika arayla randevu verilerek ortalama günlük 300 ila 500 civarında sağlık personelinin aşılama işlemini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Süreç randevu ile gerçekleşecek. Hiçbir hastamız birbirini görmeden bu süreci oluşturacağız. Sabah 08.30'dan akşam 20.30 arasında aşılama çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreci ülke olarak, dünya olarak, Manisa olarak inşallah atlatırız. Mücadelede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, sağlık bakanlığına bilim kurulu üyelerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum."

Aşı olacak sağlık personelinin aşıdan sonra yarım saat aşı uygulama alanında bekletileceği ve o gün içinde hastanede kalacağı öğrenilirken aşıların kesinlikle hastane dışına çıkarılmayacağı bilgisi de verildi.

(Sadık Cangel - Önder Aydın/İHA)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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