Manisa'ya kaçak sebze meyve girişine geçit yok - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ve yönetimini ağırladı. Üreticinin de tüccarın da haklarının korunması noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevi tavizsiz yaptığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, şehre kaçak sebze ve meyve girişinin önüne geçmek için ekiplerin kontrolleri aksatmadan yerine getirdiğini belirtti.

Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özer ve Ömer Akagündüz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin kaçak sebze ve meyve konusundaki denetimlerinin önemine vurgu yapan Dernek Başkanı Mahfuz Yalçın, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyaretleri nedeniyle Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ve yönetimine teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hem üreticimizin hem de tüccarımızın hakkını korumak için üzerimize düşen görevi tavizsiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Şehrimize kaçak sebze ve meyve girişinin önüne geçmek amacıyla Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Hal Zabıta ekiplerimiz, kontrolleri aksatmadan yerine getiriyor. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. Ziyaret, dernek yönetiminin çiçek takdimi ve hediyeleşme ile son buldu. - MANİSA