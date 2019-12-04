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Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü

7 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimleri mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimleri mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.


Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Demirci ile Kütahya'nın Simav karayolunun yüksek kesimleri beyaza büründü. Bin 470 rakımlı Akçakertik ve Türkmen Tepe mevkilerinde etkisini artıran kar sonucu, yüksek kesimlerde kısa sürede bembeyaz bir görüntü oluştu.


Öte yandan karayolları ekipleri, Demirci-Simav karayolunda kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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