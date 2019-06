Manisa'ya otomativ inovasyon merkezi kuruluyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, 'Manisa Otomativ İnovasyon Merkezi' adlı projelerinin, online ortamda başvuru sürecinin tamamlandığını belirterek, "Proje ile kurulacak otomativ inovasyon merkezi, bünyesinde hizmet verecek olan ürün geliştirme, tasarım ve simülasyon birimi prototip üretim ve proses geliştirme birimi test, analiz ve sertifikasyon birimi ile girişimci, KOBİ ve büyük işletmelerimizin, yeni fikirler geliştirmeleri, teknolojik ürünler üretmeleri, AR-GE ve ileri düzey inovasyon kapasitelerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir" dedi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Haziran ayı boyunca bir çok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz her ilimizi farklı farklı etkilemektedir. İhracatta il olarak rekor kırmamıza rağmen ekonomik krizin içindeyiz. İş insanları siftah yapmadan iş yerlerini kapatmaktadır. Piyasalarda likidite azlığı ve finans bulamam durumu yaşanmaktadır. Bunların en inandırıcı göstergesi de Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun raporudur. Bu rapora göre ilimiz batık kredilerin en fazla arttığı il olarak birinci sıraya oturmuştur. yüzde 99,1 artışla Manisa batık kredilerde Türkiye'de birinci il konumundadır. İkinci il olarak Manisa'yı yüzde 94,3 Siirt, yüzde 92,2 ile Kilis takip etmektedir. Kısacası ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Bir an önce ülke olarak ekonomiye ağırlık vermeliyiz" dedi.



"Ekonomiye odaklanmalıyız"



Meclis toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise "31 Mart yerel seçimlerinin ardından tüm Türkiye gündemini meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılan seçimle sonuçlandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına Göre Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının, İstanbul'a, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Artık Türkiye'nin seçim gündemi bitti. Şimdi sıra Türkiye'nin gündemine odaklanmakta. Türkiye'nin önünde çözmesi gereken birçok sorun bulunuyor. Ekonomiden eğitime dış politikadan iç politikaya kadar pek çok konu Türkiye'nin masasında. Artık düne ait ne varsa dünde kalmıştır. Bugün yeni bir sayfa açma, yeni başlangıçlar yapma zamanı. Ülkemizde öncelikli gündeme alınması gereken konuların başında ekonomi geliyor. Bildiğiniz üzere, önce 31 Mart akabinde 23 Haziran öncesindeki seçim süreci hepimizi oldukça yıprattı. Siyasi belirsizlikler piyasalarda dalgalanmalara neden oldu, dövizle çalışan üyelerimiz çok ciddi riskler yaşadı. Enflasyonun yüksek düzeylerde kalmaya devam etmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi, Türkiye' ye yönelik risk algısının bozulmasına neden oldu. Seçimlerin ardından artık üretim ve yatırım ile yapısal reformlara odaklanmamız gerektiğini tekrar yineliyorum. İthalatı yüksek ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamalıyız. Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyonile daha fazla sayıda nitelikli Türk markaları yaratmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



"Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz"



Sözlerine açıklanan TÜİK rakamlarına dikkat çekerek devam eden Başkan Yılmaz, "Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde ülkemiz ekonomisi, Türk lirasındaki değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak yatırım ve özel tüketimdeki daralmanın etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında daralmış ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla cari fiyatlarla 914 milyar 699 milyon TL gerçekleşmiştir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 2.5 artarken, sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat sektörü yüzde 10.9 azalmıştır. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4 azalmıştır.



Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.2, işgücü ödemeleri ise yüzde 20,9 artmıştır. Türkiye'nin, 2018 yılının son çeyreğinde, ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 3 küçülmeyle birlikte girmiş olduğu slumpflasyon süreci, 2019 yılının ilk çeyreğinde, yüzde 19,5 enflasyon ve yüzde 2,6 küçülmeyle devam etmektedir. Peki slumpflasyon nedir? Üstad ekonomist Mahfi Eğilmez açıklamış. Slumpflasyon, enflasyon içinde küçülmedir. Bir ülkede yüksek enflasyon olgusuyla birlikte ekonomik küçülmenin de etkisiyle yaşanan bir kriz durumudur. Kısacası ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, "Odamız iş dünyasının ve tüketicilerin; kredi kartı ile yapılan belli mal ve hizmet alımı harcamalarında, taksit sayısının arttırılmasına yönelik talepleri karşılık bulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bulunulan girişimlerin de katkılarıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile iç talebi canlandırmaya yönelik kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya (video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3.500 TL üzerinde olan televizyon) alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3.500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri gibi) alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, BDDK kararıyla kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30'una çekilmiştir. Bu ekonomik hamleler ile iç piyasada bir canlılık oluşacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Ekonomi değer kredi paketi firmalarımızı bir nebze olsun rahatlatacaktır"



Başkan Mehmet Yılmaz Ekonomi Değer Kredi Paketi ile ilgili de meclis üyelerine bilgi verdi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında başta KOBİ'lere yönelik olmak üzere enflasyona endeksli 6 ay anapara ödemesiz 25 milyar TL tutarında finansmanın sağlanacağı 'Ekonomi Değer Kredi Paketi'nin açıklanması oldu. Paket kapsamında anlaşmada yer alan bankalar, istihdam ve üretimin artırılmasında etkili rol oynayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmelere enflasyona endeksli değişken faizli kredi imkanı sağlayacak. Bu çerçevede, gerilemesi beklenen enflasyon paralelinde söz konusu firmaların finansman maliyetlerinin azalması hedefleniyor. Paket kapsamında TL cinsi nakit kredilerde faiz ve vade koşulları; 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4 puan, 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için TÜFE+4,5 puan olarak belirlendi.



Kredilerin faiz oranı belirlenirken, kredinin kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE oranının baz alınacağı ve bu tarihten itibaren faiz oranının her 6 ayda bir güncelleneceği duyuruldu. İnşallah bu paket firmalarımızı bir nebze olsun rahatlatacaktır" diye konuştu.



Manisa Otomativ İnovasyon Merkezi müjdesi



Konuşmasının son bölümünde Manisa Otomativ İnovasyon Merkezi projesi ile ilgilide açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Rekabetçi Sektörler Programı' çerçevesinde, 'Araştırma ve Geliştirme' başlığında duyuruya çıkılan proje teklif çağrısı kapsamında hazırlanan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin yüklenici, Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve odamızın ortağı olduğu 'Manisa Otomativ İnovasyon Merkezi' adlı projemizin, online ortamda başvuru sürecinin tamamlandığının müjdesini vermek isterim. Proje kapsamında kurulacak otomativ inovasyon merkezi bünyesinde hizmet verecek olan ürün geliştirme, tasarım ve simülasyon birimi prototip üretim ve proses geliştirme birimi test, analiz ve sertifikasyon birimi ile girişimci, KOBİ ve büyük işletmelerimizin, yeni fikirler geliştirmeleri, teknolojik ürünler üretmeleri, AR-GE ve ileri düzey inovasyon kapasitelerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir. Proje uygulama süreci maksimum 30 ay olup, projenin toplam bütçesi 7 milyon 763 bin Euro'dur. Proje bütçesinin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından, yüzde 15'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, projenin tamamı yüzde 100 hibedir. Kurulacak test merkezinde kullanılacak olan simülasyon destekli ürün geliştirme yazılımları, (Araç bileşeni tasarım ve planlama programları, proses tasarımı ve sanal üretim simülasyonları, araç elektronik tasarımı ve simülasyon programları) ile prototip ürün, test, analiz ve performans test altyapısının tamamı (Test ve karakterizasyon araçları, basılı devre kartı ve üretim araçları, prototip üretim araçları, performans test cihazları) proje bütçesinden karşılanacaktır. Önümüzdeki 4 aylık süreçte (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) projenin değerlendirme safhası var. Kasım ayında açıklanacak sonuçlara göre, projemizin kabul görmesi halinde, ihale dosyası hazırlanarak, ihaleye çıkılacak akabinde faaliyetlerimizi uygulamaya başlayacağız. Böylece hem sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir AR-GE ve test merkezinin, hem de 7 milyon Euroluk bütçenin ilimize kazandırılmasının haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız. Çok önemli bir projeyi hep birlikte hayata geçirmek üzereyiz" dedi. - MANİSA

