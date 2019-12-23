Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'ya 'Sarıkamış Şehitleri Anıtı' dikilecek - Son Dakika

Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek

6 saat önce

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikileceğini bildirdi.

Manisa'ya

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikileceğini bildirdi.

Sarıkamış Harekatı'nda çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programla anıldı.

Programda konuşan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Sarıkamış şehirlerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Demir, Manisa'da Sarıkamış anıtıyla alakalı çalışmaların son safhaya geldiğini, kısa bir süre içerisinde kentte "Sarıkamış Şehitleri Anıtı"nın dikileceğini söyledi.

Anma programı kapsamında ayrıca zorlu iklime, arazi koşullarına, düşmana ve yokluğa karşı Türk askerinin Sarıkamış'ta verdiği mücadeleyi anlatan fotoğrafların yer aldığı "Beyaz Ölüm" sergisi açıldı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ile Azmi Açıkdil, Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Hasan Mert ve Manisalılar katıldı.

Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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