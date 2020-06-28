Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisalı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Pençe-Kaplan Harekatında şehit düştü Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından...

Manisa'ya şehit ateşi düştü

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Manisalı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Pençe-Kaplan Harekatında şehit düştü

MANİSA - Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa verilecek.

Manisa'ya şehit ateşi düştü. Manisa'nın Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi'nden olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel bu gece Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin bugün ikindi vaktinde memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de bir mesaj yayımlayarak şehide Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere Türk milletine başsağlığı diledi. Vali Karadeniz, mesajında, "Irak kuzeyinde gerçekleşen Pençe- Kaplan Harekatı esnasında 28.06.2020 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada, ilimiz Ahmetli nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Tüm milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Yüksel'in 26 yaşında olduğu, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Manisa, Piyade, Irak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:23 Kaynak: İHA

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