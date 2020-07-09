Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Manisa'ya şehit ateşi düştü
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın (32) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın (32) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:17 Kaynak: DHA
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