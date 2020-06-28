Manisa'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından ambulansla havalimanına götürülen şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanlığı'nda şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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