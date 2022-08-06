Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Manisa'ya şehit ateşi düştü

06.08.2022 07:43

Manisa'ya şehit ateşi düştü Şehit annesinin feryatları yürekleri dağladı 'Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım' paylaşımı gerçek oldu Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Reşat Ergin'nin acı haberi ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Reşat Ergin'nin acı haberi ailesine verildi. Şehit Ergin'in 2013 yılında "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki paylaşımı gerçeğe dönüşürken acılı anne Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sırasında uzman çavuş Reşat Ergin şehit düştü. Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ergin'in babaocağına Türk Bayrağı asıldı. Kaymakam Kaan Peker'den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Ergin'in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Şehit uzman çavuş Reşat Ergin'in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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