Şehit Ergin'in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Irak 'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Reşat Ergin'nin acı haberi ailesine verildi. Şehit Ergin'in 2013 yılında "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki paylaşımı gerçeğe dönüşürken acılı anne Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA

Manisa, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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