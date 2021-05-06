Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak - Son Dakika

Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak

06.05.2021 16:33

- Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak Manisa İl Müftülüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Müftülüğü tarafından kurulacak aşevinden kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve öğrenciler faydalanacak Manisa İl Müftülüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler...

- Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak

Manisa İl Müftülüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Müftülüğü tarafından kurulacak aşevinden kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve öğrenciler faydalanacak

MANİSA - Manisa İl Müftülüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Manisa'ya kazandırılacak olan aşevi protokolünün imzaları atıldı. Tahmini bedel olarak 1 milyon TL'ye mal olacak ve 273 metrekarelik bir alana kurulacak olan aşevinden kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve öğrenciler faydalanacak.

Manisa İl Müftülüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Müftülüğünün iş birliğiyle hayata geçirilecek olan aşevi için Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Merkezinde protokol imza töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ve ilgili kurumların amirleri katıldı.

Hatuniye Camii imam hatibi Hayrettin Çoban'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "İslam iyiliğin kaynağıdır. Bugün bütün dünya İslam'ın iyilik anlayışına, iyilik anlayışıyla buluşmaya ihtiyaç duyuyor. Maalesef yaşadığımız çağda insanoğlu güç tutkusu, mal hırsı ve şehvet tutkusu nedeniyle yaşadığımız dünyayı iyilik ve güzelliklerden daha da mahrum hale getiriyor ve bu dünya bizler için, çocuklarımız için her geçen gün daha da yaşanılmaz bir hal alıyor. İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir. İslam medeniyetinde ecdadımız, tarihimizde vakıflar kurarak iyiliği sürekli hale getirmişiz. Türkiye Diyanet Vakfı da iyiliğin yaygınlaşması için, kurumsallaşması için gayret eden köklü kuruluşlarımızdan birisidir ve inşallah şimdi besmelesini çekeceğimiz aşevimizle Manisa'mızda yemek pişirme imkanından mahrum olan yoksul insanlara ve öğrencilere belirli bir süreç içerisinde peyderpey rakamı artırarak güzel bir aşevi hizmeti sunmuş olacağız. İl Müftülüğümüz, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Müftülüğümüz olmak üzere 3 kurumun iş birliği içerisinde bu hayırlı faaliyeti gerçekleşmiş olacağız." dedi.

Şehzadeler ve Manisa için çok önemli bir hizmeti yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın yüzünü güldürecek olan bir hayırlı eserin temelinin atılmasıyla ilgili protokolü imzalamak için bir araya geldik. Şehzadeler Belediyesi olarak biz modern, günde 3- 5 bin kişiye rahatlıkla yemek çıkartabilecek vasıfta ve özellikte bir aşevinin inşaatına başlayacağız. Ardından oraya yine bir araç ve bir şoför tahsis edeceğiz. Hem aşevinin ihtiyaçlarının satın alınması hem de sıcak yemeklerin ihtiyaç sahiplerine götürülmesi noktasında da daimi olarak bu hizmeti orada vereceğiz. Bunun dışında da yine ortak hükümler çerçevesinde aşevimizin ihtiyaçları, hayırseverlerden eksik kalan hususlar olursa bunların tamamlanması noktasında da Şehzadeler Belediyesi olarak biz süreç içerisinde de katkıda bulunmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu proje sayesinde evlerinde yemek pişiremeyecek durumda olan yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile öğrencilerimiz faydalanacak. Sayın Müftümüzün bir projesi var. Sultan Camiinin bahçesinde her akşam namazının ardından üniversite öğrencilerine sofra kurulacak ve bu öğrenciler aşevinde yapılmış sıcak yemeklerden caminin manevi atmosferinde istifade etmiş olacaklar. Hedefimiz şu; ekonomik, sosyal durumu, sağlık durumu, fiziki durumu uygun olmayan dezavantajlı gruplara o aşevinde inşallah yaptığımız yemeklerden ikram edeceğiz ve inşallah onların da hayır dualarını almış olacağız. Ben inanıyorum ki hayırsever Manisalılar da hayırlarında, kurbanlarında aşevlerimizi tercih edecektir, buraya bağışta bulunacaktır." diye konuştu.

"İnşaatın tahmini maliyeti 1 milyon TL"

Aşevinin teknik özelliklerinden de bahseden Başkan Çelik, belediye mimarlarının proje için çok sayıda aşevi ve yemek fabrikalarında incelemelerde bulunduklarını ve soğuk hava depoları, yemek hazırlama ve pişirme alanlarıyla çok güzel bir hayır hizmetini hayata geçireceklerini belirterek, "Şuan ihalesi yapılmadığı için tahmini olarak, inşaat kısmı ve soğuk hava depoları dahil 1 milyon TL'lik bir bütçeyi aşevi inşaatı için kullanmış olacağız. Rabbim daha nice hayırlı hizmetler vesilesiyle bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bu eseri tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi ve oradaki kazanlarda kaynayan çorbalardan da hep birlikte yudumlamayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Önemli bir hizmet"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Her yerde olduğu gibi burada da muhtaç insanların, en azından aramızda bulunan muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesi açısından oldukça önemli hizmet verecektir diye düşünüyorum. Belediye başkanımızın belirttiği kıstasların altına ben de imzamı atıyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Gerçekten ihtiyacı olan herkese ama evinde yemek pişiremeyecek durumdaki herkesin evine buradan hizmetin götürülmesi lazım. Yapılacak olan aşevinin ilimize, ilçemize ve ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Fark Çelik arasında aşevi protokolü hayırlı olsun temennileriyle imza altına alındı.

Şehzadeler ilçesindeki TOKİ 3 konutlarında bulunan Tevhid Camiinin bahçesinde 273 metrekare temel üzerine Şehzadeler Belediyesi tarafından inşa edilecek olan aşevine belediye tarafından bir araç ve şoför tahsisi yapılacak. Manisa İl Müftülüğü de Türkiye Diyanet Vakfı gönülleri ile yemek dağıtımlarını gerçekleştirecek. Projenin en kısa zamanda temelinin atılması bekleniyor.

Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak
Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'ya 3 kurumun iş birliğinde aşevi yapılacak - Son Dakika


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