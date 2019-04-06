Son Dakika Haberleri: Manisa'ya Vatani Görevini Yapmak İçin Gelirken Kaza Yaptılar: 2 Ölü

Manisa'ya Vatani Görevini Yapmak İçin Gelirken Kaza Yaptılar: 2 Ölü

42 dakika önce

Manisa'ya vatani görevini yapmak için gelen askerlerin kullandığı araç kamyona arkadan çarpması sonucu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'ya Vatani Görevini Yapmak İçin Gelirken Kaza Yaptılar: 2 Ölü, System.String[]
Manisa'ya vatani görevini yapmak için gelen askerlerin kullandığı araç kamyona arkadan çarpması sonucu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar istikametinden Manisa istikametine doğru seyir halinde giden E.K. (29) idaresindeki 34 HL 4829 plakalı araç, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışanların olduğunun anlaşılması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araç içerisinden çıkardı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken O.F.K. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan aynı araç içerisindeki G.T. ve E.K. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç içerisinde Manisa'da vatani görevini yapmak isteyen askerin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Sabah, Yeniköy Mahallesi, Manisa, 3. Sayfa
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