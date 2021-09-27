Büyükşehir'den Manisa'ya Bir Prestij Cadde Daha - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi'nde prestij cadde çalışmalarına başladı.

İl genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların daha yaşanabilir alanlara kavuşmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi'nde prestij cadde düzenleme faaliyetlerini başlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte prestij cadde düzenlemelerinin yapıldığı Birlik Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Sesimize Kulak Veren Başkan Ergün'e Teşekkürler

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, Birlik Caddesi'ndeki incelemelerin ardından çalışmaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Tava, "Talebimiz üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir prestij cadde çalışması daha başladı. Birlik Caddemiz kaldırımları, aydınlatması, peyzaj ve orta refüj çalışmasıyla yeni bir prestij caddesi haline gelecek. Birlik Caddesinin alt kısmında kalan bölgedeki vatandaşların aydınlatma ile ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. İnşallah bu sıkıntı Büyükşehir Belediyemiz tarafından son bulacaktır. Bizlerin sesine her daim kulak veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaldırım Düzenlemeleri ile Çalışmalar Başladı

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Güzelyurt Mahallesinde Müftü Alim Efendi Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinden sonra şimdi üçüncü caddemiz olan Birlik Caddesinde çalışmalara başladık. Faaliyetlerimiz öncelikle kaldırım düzenlemesi ile başladı. Ardından orta refüjde bir çalışmamız olacak. Aydınlatma çalışmalarımızın ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından peyzaj çalışmaları yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde prestij cadde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yunusemre ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Güzel Bir Peyzaj Alanı Kazandıracağız

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da, "Prestij cadde düzenlemesini fırsat bilerek, Birlik Caddesinde yapılacak olan orta refüjde çok güzel bir peyzaj çalışması yapacağız. Palmiye ağaçları kullanacağız. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı seramızda yetişen bonzai zeytin ağaçlarını kullanacağız Kendi ekiplerimizle güzel Manisa'mıza bir prestij cadde daha kazandıracağız" ifadelerini kullandı.