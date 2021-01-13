Yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Yılın ilk karı yağdı

Manisa'da yılın ilk karı, kentin yüksek rakımlı ilçelerinden Demirci ilçesine düştü.

Manisa'da yılın ilk karı, kentin yüksek rakımlı ilçelerinden Demirci ilçesine düştü. İlçe merkezinde sağanak etkili olurken ilçenin yüksek kesimleri olan Gelinuçtu ve Kocayayla mevkilerine yılın ilk karı yağdı. Demirci Belediyesi ekiplerinin, ilçe merkezinde de beklenen kar yağışı için hazırlık yaptığı öğrenildi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Toprak bereketlendi. Meteoroloji bölgemiz için kar uyarısı yaptı. Ekiplerimiz yolları açık tutmak için kar yağışına hazır." dedi.

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