Manisa'ya yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Manisa'ya yılın ilk karı yağdı
13.01.2021 22:07
Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na yılın ilk karı yağdı.
Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na yılın ilk karı yağdı.
Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı'na yılın ilk karı yağdı. 1517 metre yüksekliğindeki Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı'nın zirvesinde bulunan bungalov evlerin olduğu bölgede etkili olan kar yağışı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından görüntülendi. Çok uzun bir zamandır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve pazar günü 24 dereceyi gören Manisa'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor.
(İHA)
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