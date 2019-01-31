Son Dakika Haberleri: Manisa Yağmur Suları Karayolunu Ulaşıma Kapattı

Manisa Yağmur Suları Karayolunu Ulaşıma Kapattı

50 dakika önce

Yağmur suları karayolunu ulaşıma kapattıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, etkili sağanak yağmur sonucu yarım saat ulaşıma kapandı.

Yağmur suları karayolunu ulaşıma kapattı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, etkili sağanak yağmur sonucu yarım saat ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolu ekiplerinin çalışması sonucu yol, ulaşıma açıldı.

Turgutlu'da bu sabah başlayan yağmur, aralıklarla etkisini attırarak sağanak olarak yağdı. Kent ulaşımı, yağmur suları yüzünden olumsuz etkilendi. Manisa- Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı tek yönde ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçe merkezi yönüne kapalı kalan yolu açmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri ile karayolu ekipleri yolda çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

Yolun açılmasıyla rahat nefes alan sürücülerden Ahmet Ballıca, "Aşırı yağışlar nedeniyle yol kenarındaki giderler aniden tıkadı. Taşan yağmur suları Turgutlu yönünün kısa süreli trafiğe kapanmasına yol açtı. Polis ekipleri hemen gelerek önlem aldı. Biz de bir süre yolda beklemek zorunda kaldık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

Sabah, Manisa, Turgutlu, Güncel
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