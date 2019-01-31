Manisa Yağmur Suları Karayolunu Ulaşıma Kapattı

Yağmur suları karayolunu ulaşıma kapattı
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinden geçen karayolu, etkili sağanak yağmur sonucu yarım saat ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolu ekiplerinin çalışması sonucu yol, ulaşıma açıldı.
Turgutlu'da bu sabah başlayan yağmur, aralıklarla etkisini attırarak sağanak olarak yağdı. Kent ulaşımı, yağmur suları yüzünden olumsuz etkilendi. Manisa- Turgutlu karayolu Karaoğlanlı
Kavşağı tek yönde ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçe merkezi yönüne kapalı kalan yolu açmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
(MASKİ
) ekipleri ile karayolu ekipleri yolda çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasıyla rahat nefes alan sürücülerden Ahmet Ballıca
, "Aşırı yağışlar nedeniyle yol kenarındaki giderler aniden tıkadı. Taşan yağmur suları Turgutlu yönünün kısa süreli trafiğe kapanmasına yol açtı. Polis
ekipleri hemen gelerek önlem aldı. Biz de bir süre yolda beklemek zorunda kaldık" dedi.