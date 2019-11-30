Son Dakika Haberleri: Manisa yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler
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Manisa yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler

6 saat önce

Yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdilerMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan işyerlerindeki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan işyerlerindeki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde zanlılarının, yakalanmamak için kameraların yönünü kürekle değiştirdikleri görüldü.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir kahvehaneden bin 500 lira değerinde motosiklet ile bin lira değerinde iki cep telefonu ve 100 liraya yakın yakın bozuk para çalındı. Aynı bölgede bulunan ev yemekleri satan bir işyerine de giren hırsızlar ise işyerine zarar verdi. Yine başka bir işyerinin de güvenlik kamerası tahrip edildi ve kapıları zorlandı. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızların işyerlerine girmeden önce yüzlerinin görülmemesi için güvenlik kameralarının yönünü kürekle değiştirdikleri belirlendi. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, kapüşonlu bir kişi elindeki kürekle bir iş yerinin kapısında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışırken görünüyor. Aynı kişi diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise iş yerinin kepengini zorlarken görünüyor.

Manisa yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler

Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:16 Kaynak: DHA
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