Manisa Yanan Aracın İçerisinden Çıkan Sürücü Yaşamını Yitirdi

Yanan aracın içerisinden çıkan sürücü yaşamını yitirdi
MANİSA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi ise burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza saat: 18: 00 sıralarında Akhisar
istikametinden İzmir
yönüne giden Yaşar
Aslanboğa'nın (52) kullandığı 35 HAP 91 plakalı otomobil, Yunusemre
ilçesinde Çevreyolu'nun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve İzmir yönünden Akhisar istikametine giden Ümit Taşken'in idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın ardından birden motor kısmından alev almaya başladı. Durumu gören yoldan geçen araç sürücüleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı, ardından araç içerisindeki sürücüyü dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaşamını yitiren Yaşar Aslanboğa'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi
Hastanesi Adli Tıp
Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
İLK MÜDAHELE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDEN
Yaşar Aslanboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Ümit Taşken(40), ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa'yı yanmadan otomobilden çıkaran tır şoförü Saffet Koç, 'Araba
yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik.ö diye konuştu. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.