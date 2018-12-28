Son Dakika Haberleri: Manisa Yanan Aracın İçerisinden Çıkan Sürücü Yaşamını Yitirdi

Manisa Yanan Aracın İçerisinden Çıkan Sürücü Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Yanan aracın içerisinden çıkan sürücü yaşamını yitirdiMANİSA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yanan aracın içerisinden çıkan sürücü yaşamını yitirdi

MANİSA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza saat: 18: 00 sıralarında Akhisar istikametinden İzmir yönüne giden Yaşar Aslanboğa'nın (52) kullandığı 35 HAP 91 plakalı otomobil, Yunusemre ilçesinde Çevreyolu'nun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve İzmir yönünden Akhisar istikametine giden Ümit Taşken'in idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın ardından birden motor kısmından alev almaya başladı. Durumu gören yoldan geçen araç sürücüleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı, ardından araç içerisindeki sürücüyü dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaşamını yitiren Yaşar Aslanboğa'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

İLK MÜDAHELE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDEN

Yaşar Aslanboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Ümit Taşken(40), ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa'yı yanmadan otomobilden çıkaran tır şoförü Saffet Koç, 'Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik.ö diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 Kaynak: DHA

Yaşar, 3. Sayfa
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