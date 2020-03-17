MANİSA Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardı - Son Dakika

MANİSA Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardı

6 saat önce

Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü kendini yere atarak canını kurtardı.

Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü kendini yere atarak canını kurtardı. Alev topuna dönen motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün, saat 13.00 sıralarında, 45 yaşındaki çiftçi Kadir Ilıman'ın kullandığı 45 ZA 0841 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak'a geldiğinde bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü Ilıman, kendini yere atarak canını kurtarırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna dönen motosiklete su sıkarak müdahale etti. Alevler 10 dakika içinde söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Turgutlu Ovası'ndaki tarlasından ilçe merkezindeki evine gelirken motosikletinin alev aldığını belirten Kadir Ilıman, "Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yere atıp, yanmaktan kurtardım. Allah'a şükürler olsun ki canıma bir şey gelmedi. Cana gelecek mala gelsin" dedi.

MANİSA Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardı

Motosiklet, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:49 Kaynak: DHA
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