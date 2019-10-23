Son Dakika Haberleri: Manisa yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı
Son Dakika Güncel Manisa yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Manisa yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

43 dakika önce

MANİSA Yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptıYanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, hareket halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

MANİSA Yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hareket halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Esnafın ve itfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi Selçuklu Sokak'ta ilerleyen Bekir Uygur'un (65) kullandığı 45 TT 425 plakalı otomobilin motor bölümünde, saat 11.30 sıralarında, bir anda dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden Sürücü Uygur, yol kenarına yanaştırdığı aracından indi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise yangını söndürdü. Olayı alatan otomobil sahibi Uygur, Seyir halinde gidiyordum. Tam köşeyi döndük, birden dumanlar gelmeye başladı. Yaklaşık 10 metre gidip durduk. Eksik olmasın çevredeki dükkan sahipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek faciayı önledi. Büyük çapta hasar meydana geldi dedi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Manisa yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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