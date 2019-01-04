Manisa Yaralı Bulunan Karaca İçin Seferber Olundu

Yaralı bulunan karaca için seferber olunduManisa'nın Soma ilçesinde, bir aracın çarpmasıyla yaralandığı sanılan karaca, götürüldüğü Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği'ndeki ilk müdahalenin ardından, kırılan sol arka bacağının ameliyat edilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan...

Yaralı bulunan karaca için seferber olundu



Manisa'nın Soma ilçesinde, bir aracın çarpmasıyla yaralandığı sanılan karaca, götürüldüğü Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği'ndeki ilk müdahalenin ardından, kırılan sol arka bacağının ameliyat edilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne gönderildi.



Soma'nın Yağcılı Mahallesi'nin Suçıktı Mevkisi'nde, bugün saat 09.00 sıralarında, yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bir karaca bulundu. Vatandaşlar Karaca'yı, Yağcılı Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirdi. Yaralı karaca için jandarma, Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi seferber oldu. Jandarma, durumu Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı sanılan karacayı teslim alıp, Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği'ne getirdi. Burada Veteriner Volkan İşler tarafından yapılan kontrolde, karacanın sol arka bacağında kırık, ağzı ve vücudunun diğer yerlerinde de darbeye bağlı yaralanmalar olduğu belirlendi. Veteriner İşler tarafından yaralarına gereken müdahale yapılan karacanın, kırılan bacağı da yerine oturtulup, sabitlendi. Ancak, kırılan bacağın ameliyatı için yeterli teknik donanımın bulunmaması nedeniyle, karaca Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Ameliyatının burada da mümkün olmaması halinde karacanın İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği belirtildi. Karaca'nın gerekli tedavisinin yapılıp, rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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