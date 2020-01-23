Manisa yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı şahin tedaviye alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir vatandaş tarafından tarlada bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı.

Turgutlu- İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki bir tarlada, geçen 19 Ocak'ta yaralı bir kızıl şahin bulan Kadir Şentürk (42), koruma altına alıp, evine getirdi. Evin balkonunda 3 gün yaralı kızıl şahini besleyen Şentürk, ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp, durumu bildirdi. Araç sıkıntıları olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin kendisini Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na yönlendirdiğini belirten Şentürk, "Bu arada da yırtıcı bir tür olan yaralı şahini tavuk eti parçaları ile beslememi istediler. 3 gün boyunca yaralı şahinin evimin balkonunda bakımını yapıp, besledim. sağ kanadından yaralı olduğu için uçamayan şahini, tedavisi için bu sabah evime gelen Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim ettim. Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak" dedi.