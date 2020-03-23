MANİSA Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi - Son Dakika

MANİSA Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi

6 saat önce

Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dediMANİSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Ali Öztopaç (77), polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi.

MANİSA Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi, System.String[]

Yasağa rağmen sokağa çıktı, gazetecilere 'Yakışıklı çekin' dedi

MANİSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Ali Öztopaç (77), polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi. Öztopaç, görüntü çeken basın mensuplarına, "Beni yakışıklı çekin" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Manisa Turgutlu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokaklarda '65 yaş' denetimi yaptı. Kimlikleri kontrol eden ekipler, yasağa uymayanları belirleyip, evlerine gönderdi. Denetim sırasında görülen Ali Öztopaç'ın kimliğine bakıldığında, 77 yaşında olduğu belirlendi. Öztopaç, neden dışarıda olduğunu soran polislere, "Kontör bitti, telefonlar durdu. Çok şükür sağlığım yerinde, mecburen PTT'ye geldik" dedi. Öztopaç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Beni yakışıklı çekin" dedi. Polis ekiplerince uyarılan Ali Öztopaç, evine gönderildi.

Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:31 Kaynak: DHA

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