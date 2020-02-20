Manisa yaşı henüz 17 ancak şirketiyle iş hayatının parçası oldu - Son Dakika
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Manisa yaşı henüz 17 ancak şirketiyle iş hayatının parçası oldu

7 saat önce

Yaşı henüz 17 ancak şirketiyle iş hayatının parçası olduMANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek şirketini kurdu.

Yaşı henüz 17 ancak şirketiyle iş hayatının parçası oldu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek şirketini kurdu. Lise eğitimi süren ve oluşturduğu müşteri portföyüyle dikkat çeken Yaşa, "Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Akhisar'da yaşayan ev kadını Sevim Yaşa (50) ile çiğ köfte satışı yapan bir dükkanın sahibi esnaf Arif Yaşa (48) çiftinin çocuğu, özel bir lisede 11'nci sınıf öğrencisi Semih Yaşa, 14 yaşında hobi olarak başladığı web tasarım ve grafik tasarım işlerinde internetten izlediği videolarla kendisini geliştirdi. Yaşa, 15 yaşında ilk müşterisini buldu. Gün geçtikçe müşteri ağını geliştiren Yaşa, şuan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 40 farklı müşterisine hizmet veriyor. Web tasarımı, sosyal medya yönetimi ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere görsel hazırlama gibi seçeneklerle hizmet veren Yaşa, evinin bir odasında çalışmalarını sürdürüyor. Yaşa, geçen 7 Ocak'ta Akhisar Vergi Dairesi'ne giderek gerçek usul vergi diliminden yararlanıp 'Mobidoktor Medya Reklam Bilişim Hizmetleri' ismiyle şirketini kurdu. Okuldaki öğretmeni ve öğrenci arkadaşlarından olumlu tepkiler alan Yaşa, onlara ilham verdi.

'KAZANCIM YAŞIMA GÖRE İYİ GİDİYOR'

Lise sıralarında otururken hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Semih Yaşa, "14 yaşındayken bilgisayara çok ilgi duyuyordum. Buna bağlı olarak bazı programları araştırmaya başladım. Kendimi grafik tasarım sektörünün içinde buldum. Ancak çalışmak ve kendimi geliştirmek istediğim programlar ücretliydi. Ben bu programları almak için ailemden okulda harcamam için aldığım harçlıkların bir kısmını biriktirmeye başladım. 15 yaşımda profesyonel programları kullanmaya başlamıştım. Hem grafik tasarımı hem de web yazılımı sektöründe birkaç müşteri buldum. Daha sonra müşteri ağımı geliştirdim. Kazancım yaşıma göre iyi. Şirket kurdum. Kurumsal olma yolunda ilerleyeceğim. Ancak bir yandan iyi diğer yandan kötü. Arkadaşlarım geziyor, onlara ayak uyduramıyordum. Arkadaş çevremde kopukluklar oluştu. Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Yaşa'nın eğitim gördüğü okulun müdürü Tuncay Özbek ise, "Semih okulumuzun başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. Kendisinin girişimcilik ruhu bizi heyecanlandırıyor. Semih, hem derslerini çalışıyor hem okul sonrası ticaretle uğraşıyor. Kendisin tebrik ediyorum" dedi. Semih Yaşa'nın tarih öğretmeni Sibel Zekiye Yeğin ise, "Semih'in bilime, bilgisayara olan ilgisi onun şirketini kurmasına vesile oldu. Kendisi aynı zamanda bizim okulumuzda proje sorumlusu. Okulumuzda büyük destekçimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Manisa yaşı henüz 17 ancak şirketiyle iş hayatının parçası oldu

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
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