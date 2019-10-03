Son Dakika Haberleri: Manisa yaşlı çifti kaza ayırdı
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Manisa yaşlı çifti kaza ayırdı

1 saat önce

Yaşlı çifti kaza ayırdıManisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 83 yaşındaki Hasan Özçayır, yanındaki eşinin gözü önünde yaşamını yitirdi.

Yaşlı çifti kaza ayırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 83 yaşındaki Hasan Özçayır, yanındaki eşinin gözü önünde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ankara - İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır (80) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi gözünün önünde yaşamını yitiren Fatma Özçayır, gözyaşlarına boğuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.

Manisa yaşlı çifti kaza ayırdı

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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