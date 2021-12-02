MANİSA'YA MÜJDE GÜVELİ BARAJI TAMAMLANDI - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Güveli Barajı'nda Su TutulduManisa Demirci Güveli Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Güveli Barajı'nda gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatları tamamlandı. Güveli Barajı 2021 yılı performans hedeflerimiz arasındaydı. 1 ay önceden çalışmaları tamamlayarak su tuttuk. Güveli Barajı'nın temelden yüksekliği 31 metre olacak. Baraj 690 bin m3 depolama kapasitesine sahip. 2 Milyon 290 Bin Lira Daha Fazla Kazandıracak1000 dekar araziyi borulu-basınçlı sistem ile sulayacak Güveli Barajı bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak.