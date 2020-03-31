Manisa, yeni stadı 3 yıl içinde istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa, yeni stadı 3 yıl içinde istiyor - Son Dakika Spor

Manisa, yeni stadı 3 yıl içinde istiyor

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte kente kazandırmayı hedefledikleri yeni statla ilgili bilgiler verdi.

Manisa, yeni stadı 3 yıl içinde istiyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte kente kazandırmayı hedefledikleri yeni statla ilgili bilgiler verdi. Aktan, takımla birlikte katıldıkları bir radyo programında yeni statla ilgili projeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na geçen aylarda sunduklarını hatırlatıp, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le beraber olarak yürüttüğümüz bir çalışma var. Biz yurt dışında da çok dolaştık. Avrupa ülkelerine gittik, kulüplerin altyapılarına ve stadyumlarına baktık. Şehrin içinde yaşanabilir bir stadyum yapmak istiyoruz. 15 bin kişilik bir stadyum yapmayı düşünüyoruz. Bunu proje bazında da faaliyetlerimize geçirme düşüncemiz oldu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Futbol artık bir şov ve eğlence haline döndü. Eğlence haline dönüştüğü için biz buna aileleri de katmak istiyoruz. Kadınların, annelerin, babaların ve çocukların zaman geçireceği bir stadyum hayal ediyoruz. Üç yıl içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kulüp olarak kesinlikle borçlanmadıklarını anlatan Aktan, "Bizim hukuki davalarımız yok. Biz her şeye iyi niyetle bakıyoruz. Kulübümüzü sevgiyle yönetiyoruz. Sporun sevgi ve ahlaki değerini kaybetmemek için çok uğraşıyoruz. Futbolun manevi tarafına gitmek için çok çabalıyoruz. Güven konusunu ön planda tutuyoruz. Ben, duygununun ve sevginin olduğu yerde başarının olacağına inanıyorum. Bizim bu kulübü bir yerlere getirme dışında bir beklentimiz yok. Biz her dönemde iddialı olacağız" dedi.Mevlüt Aktan, "Şu anda koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünya büyük bir sıkıntıdan geçiyor. O yüzden biz de gelişmeleri bekliyoruz. Beklentimiz kısa sürede bu sıkıntıların sona ermesi. Sadece bu bizim kulübümüze, ülkemize veya kendimize özgü bir şey değil. Tüm dünyanın yaşadığı bir problem var.  Evimizde kalıyoruz ve sporcularımıza da aynı tavsiyelerde bulunuyoruz. Sağlık çok önemli. Manisa Futbol Kulübü olarak bunun farkındayız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz. Beklentimiz kısa sürede bitmesi. Ancak zannedersem bu sıkıntı 2-3 ay daha devam edecek. Ondan sonra inşallah güzel günler bizi bekler" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:01 Kaynak: DHA

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