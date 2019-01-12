Manisa'yı Sel Aldı

Manisa'yı sel aldıMANİSA - Manisa'da üç günden bu yana devam eden sağanak yağmur hayatı adeta felç etti.

Manisa'yı sel aldı



MANİSA - Manisa'da üç günden bu yana devam eden sağanak yağmur hayatı adeta felç etti. Şehir merkezi ve bazı ilçelerde sulama kanalları ve derelerin taşması sonucu evlerde su baskınları meydana gelirken, Manisa Valiliği öncülüğünde oluşturulan kriz merkezinin koordinasyonunda evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılarak geçici konaklama merkezlerine yönlendiriliyor.

Manisa'da son 3 gündür aralıksız devam eden sağanak hayatı olumsuz olarak etkiledi. Manisa kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde yaşanan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aşırı yağışlar nedeniyle yollar sular altında kalırken, tarım arazileri de adeta göle döndü. Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi kenarından geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Evlerin bahçeleri ve odaları göle dönerken içeri giren sular evlerin kapı ve pencerelerinden dışarı taştı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar bir taraftan evlerindeki suları kendi yöntemleriyle tahliye etmeye çalışırken, bir taraftan da evlerinin önüne sel sularına karşı barikat ördü. Yaşanan su baskınlarına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve sivil toplum kuruluşları müdahale ediyor. Su baskınları sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılarak, ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından geçici konaklama merkezlerine yönlendiriliyor. Şu ana kadar Spil Mahallesindeki 31 vatandaş evlerinden tahliye edilerek, Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesi ve güvenli evlere taşınmaları sağlandı.

Akhisar'da tren seferleri geçici süreliğine durduruldu

Aşırı yağışlar nedeniyle Devlet Demir Yolları işletmesinin Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta tren yolu seferleri geçici olarak durduruldu. İzmir-İstanbul Karayolunun Akhisar bölümü de su taşkınları sebebiyle kısmen trafiğe kapandı. Çevredeki dere ve su kanallarının taşması suların debisini artırırken, bölgede tüm birimler alarma geçti. İzmir-İstanbul Karayolu Kayalıoğlu Mahallesinden- Kapaklı Mahallesi arası trafik, tek şeritten verilirken, bölgeye büyükşehir belediyesi ve Karayollarına ait iş makineleri sevk edildi. Özellikle Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde mahsur kalan işçiler, iş makinelerinin kepçeleriyle kurtarıldı. Organize sanayi bölgesinin girişi trafiğe kapatıldı.

Kriz masası kuruldu

Yaşanan afet nedeniyle Manisa Valiliği öncülüğünde kriz merkezi oluşturuldu. Konuyla ilgili Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere verildi: "Yoğun yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Valimiz Ahmet Deniz'in başkanlığında emniyet, jandarma, AFAD, MASKİ, DSİ, itfaiye tarafından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezlerinde oluşturulan kriz merkezimizin koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile su tahliyeleri yapılmış, yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarılmış, Yunusemre ilçemiz Spil Mahallesindeki 31 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş ve Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğer vatandaşlarımızın güvenli evlere taşınmaları sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş 1 küçükbaş ve 35 tane kümes hayvanı telef olmuştur. Devlet Demir Yolları işletmesinin Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta tren yolu seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Yağışların devam etmesi nedeniyle kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir"

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