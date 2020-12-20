Manisa'yı sis kapladı - Son Dakika

Manisa'yı sis kapladı

20.12.2020 11:35
Manisa'yı sis kapladı, System.String[]

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa'da etkili olan sis kenti adeta hayalet şehre döndürdü.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa'da etkili olan sis kenti adeta hayalet şehre döndürdü. Yoğun sis altında şehirde sessizlik hakim olurken, marketlerin açılmasıyla birlikte tek tek insanların sokağa çıkmaya başladığı görüldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa'da yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sisle birlikte sessizlik hakim olurken, Manisa adeta hayalet şehre döndü. Saat 10.00 itibarıyla marketlerin açılmasıyla birlikte tek tek vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. - MANİSA

Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı
Manisa'yı sis kapladı

Hayalet, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'yı sis kapladı - Son Dakika


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