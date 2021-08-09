Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti

Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti

09.08.2021 20:29

Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Vakfın çalışmaları ve Yiğitbaş Veli Camii inşaatında gelinen son durum hakkında bilgi sundu.

Vakıf Başkanı Sefer Yıldız, Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz. 'nin (Yiğitbaş Veli) türbesinin de içerisinde yer aldığı Nisan 2019 da temeli atılan Yiğitbaş Veli Camisi'nin inşaatının tamamlandığını, Camide 13 Ağustos 2021 tarihinde ilk Cuma Namazının kılınacağı bilgisini verdi.

Vali Karadeniz, ziyaretleri nedeniyle Vakıf Başkanı Sefer Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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