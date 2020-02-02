Manisa yine sallandı - Son Dakika
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Manisa yine sallandı

26 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD verilerine göre, merkez üssü Kırkağaç ilçesi 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.36'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Günlerdir artçılarla sallanan vatandaşlar yine panikle kendilerini dışarı atarken, ilk belirlemelere göre sarsıntıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


Kentte 22 Ocak'ta Akhisar'ın Musalar Mahallesi merkezli 5.4 ve 28 Ocak'ta da merkez üssü Kırkağaç olan 4.8 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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