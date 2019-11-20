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Manisa yollarında kış bakımı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, coğrafi şartlardan dolayı kış ayının sert geçtiği yol güzergahlarında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa yollarında kış bakımı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, coğrafi şartlardan dolayı kış ayının sert geçtiği yol güzergahlarında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolların standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sorumluluk sahası içinde yer alan yollarda şarampol açma, menfezlerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından yolların daha güvenli bir hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Daire başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz tarafından il genelinde sorumluluk sahamız içerisinde bulunan yollarda, su geçişlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için şarampol açma, menfezlerde de temizlik çalışması yapıyor" dedi. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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