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Manisa yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

2 saat önce

Yolun karşısına geçmek isterken canından olduManisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Ali Altıntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Ali Altıntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Valeks Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık'ın kullandığı 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bir özel hastaneye kaldırıldı. Altıntaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.

Manisa yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Altıntaş, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
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