Manisa zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında - Son Dakika

Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güneş Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nın (51) evinde Helenistik döneme ait Zeus heykeli olduğunu, bunu satmaya çalıştığını öğrendi. Mahkemeden arama kararı alan ekipler, harekete geçti. Yapılan operasyonda, şüpheli T.K.'nın evinin garajında, Zeus heykeli bulundu. T.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.