Son Dakika Haberleri: Manisa zeytin bahçesinde 10 kasım
Son Dakika Güncel Manisa zeytin bahçesinde 10 kasım

Manisa zeytin bahçesinde 10 kasım

7 saat önce

Zeytin bahçesinde 10 KasımManisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.

Zeytin bahçesinde 10 Kasım

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.

Emekli Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, Hacıbey Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplarken, saatler 09.05'i gösterdiğinde ağacın başında saygı duruşunda bulundu. Bozkuş ile beraber bahçede çalışan diğer kişiler de saygı duruşuna geçti ve adeta hayat durdu. Atatürk'ü anmak için tören alanına gitmeye gerek, yok diyen Bozkuş, Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz dedi.

Manisa zeytin bahçesinde 10 kasım

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Manisa, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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