MANİSA Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor
1 saat önce
Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor (2)DAĞLIK ALANDA BULUNDUManisa'nın Kula ilçesinde iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ü (37) arama çalışmaları olumlu sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor (2)
DAĞLIK ALANDA BULUNDU Manisa
'nın Kula
ilçesinde iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ü (37) arama çalışmaları olumlu sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Havuç' isimli iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) ile polis ekipleri katıldı. Kayıp Ümmet Gök, yaşadığı Ortaköy
Mahallesi'ne 8 kilometre mesafedeki dağlık bölgede bitkin halde bulundu. Kula Devlet Hastanesi
'ne götürülen Gök, tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakınlarıyla tartışıp öfkeyle ayrıldığı için ayağında ayakkabıları bulunmayan Gök'ün, ayaklarına geçirdiği çuvalla yürüdüğü öğrenildi.
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