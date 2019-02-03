Son Dakika Haberleri: Manisa Ziraat Odalarında Başkanlık Seçimi

Manisa Ziraat Odalarında Başkanlık Seçimi

33 dakika önce

Manisa'nın Kula ve Demirci ilçelerinde ziraat odası başkanları seçildi.

Manisa Ziraat Odalarında Başkanlık Seçimi, System.String[]
Manisa'nın Kula ve Demirci ilçelerinde ziraat odası başkanları seçildi.

Kula ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Nuri Topal seçildi.

Oda binasında gerçekleşen seçimlerde mevcut başkan Topal tek listeyle seçime katıldı.

Divan başkanlığını Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan'ın yaptığı seçimlerde Topal 61 delegenin 55'inin oyunu alarak 5'inci kez başkanlığa seçildi.

Seçimlerde 1 oy da geçersiz sayıldı.

Topal seçim sonrasında yaptığı konuşmada, "Seçimin, odamıza ve çiftçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Güveniniz ve takdiriniz ile 5 kez seçildiğim odamıza daha faydalı ve kaliteli hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Demirci'de yeniden Karakaya

Demirci Ziraat Odası 6. Olağan Genel Kurulunda, başkanlık için 2 aday yarıştı.

Seçimde 99 delege oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Karakaya 85, İsmail Darıcı ise 14 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından delegelere hitap eden Karakaya, "Çiftçilerimizle birlikte bundan sonra da odamızı daha yüksek mevkilere taşımak için çalışacağız." dedi.

Karakaya'nın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

Nazlım Sevim, Halil Demirel, Erdoğan Yıldırım, Mesut Topaloğlu, Burhan Dağlar, Halil Akdemir, Mehmet Aksoy, İsmail Akbulut, Yaşar Kavak, Mehmet Öztürk, Şerafettin Ercan, Ali İhsan Yaman, Zeki Açık, Ali Koç, Ali Rıza Kaya, Ali Yaraşan, Bayram Çelik, Mustafa Çiftçi, Sabri Korkmaz ve Mehmet Ünlü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:17 Kaynak: AA

Demirci, Kula, Manisa, Güncel
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