Son Dakika Haberleri: 'Manisakart'ta öğrenciler için vize dönemi
Son Dakika Güncel 'Manisakart'ta öğrenciler için vize dönemi

'Manisakart'ta öğrenciler için vize dönemi

1 saat önce

1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan ve toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenilemesi başladı.

'Manisakart'ta öğrenciler için vize dönemi, System.String[]

1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan ve toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenilemesi başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanabilmesi için vize işlemini 31 Ekim tarihine kadar yaptırmaları gerektiği belirtildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında kullanılan Manisakart için öğrencilere duyuru yapıldı. MANULAŞ'tan yapılan duyuruda; "1 Haziran 2018-1 Haziran 2019 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan, toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrencilerimizin yıllık vize yenilemesi başlamıştır. Vize yapılmadığı takdirde 31 Ekim 2019 tarihinde kartlardan tam ücret tahsil edilecektir"


Kart vize yenileme işlemini yapacak olan öğrencilerin, Manisakart ve öğrenci belgeleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, MCBÜ Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan VarankYerleşkesi'nde bulunan kart basım merkezlerine başvuruda bulunabileceği de belirtildi. Yapılan açıklamada ilk, orta ve lise öğrencilerinin öğrenci belgesi getirme zorunluluğu olmadığı da ifade edildi. - MANİSA

Manisa, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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