Manisalı 13 aileden, Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran bağış - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bin liralık destek sağlanan ailelerden 13'ü, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem." sloganıyla başlattığı kampanyaya ilginin yoğun olduğunu belirtti.

İlçede 2 bin 271 ailenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında biner lira destek aldığını anlatan Arıkan, bu ailelerden 8'inin aldıkları paranın tamamını, 5'inin de bir kısmını kampanyaya bağışladığını söyledi.

Bağışta bulunanlara teşekkür eden Arıkan, "Aileler, 'Devletimiz zor günümüzde yanımızda olmuştu, bugün de biz devletimizin yanındayız.' diyerek kampanyaya bağışta bulundu. Hepsine teşekkür ederim." dedi.