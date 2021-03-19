Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim - Son Dakika

Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim

19.03.2021 00:57
Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim, System.String[]

Manisa İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla il genelindeki şehitlikler Manisalı gençler tarafından bayraklarla ziyaret edildi.

Manisa İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla il genelindeki şehitlikler Manisalı gençler tarafından bayraklarla ziyaret edildi. Çanakkale'de 2 bin 175 şehit veren Manisa'nın gençleri okudukları 45 hatmi şehitlerin ruhlarına ithaf ederken, her bir şehidin adı şehitliklerde yüksek sesle okundu.

Manisa İl Müftülüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikle Çanakkale Savaşında şehit düşen 2 bin 175 Manisalı unutulmadı.

Manisa İl Müftülüğü, Manisa Diyanet Gençlik ve Genç TDV organizasyonuyla il genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Manisa'nın plakası olan 45 hatmi, Çanakkale'de şehit olan 2 bin 175 Manisalı askere hediye eden Manisalı gençler ve çocuklar şehitliklerde her bir şehidin adını tek tek okudu. Okunan 45 hatmin duasının da edildiği etkinlikle tüm şehitler için dualar edilerek gençlerin atalarının izinde olduğu vurgusu yapıldı. - MANİSA

Manisa İl Müftülüğü, Çanakkale, Manisa, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 02:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei