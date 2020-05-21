Manisalı 6 yaşındaki Cemre, CİMER'den talep ettiği tavşana kavuştu - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Sevim Aktugan'ın 6 yaşındaki kızı Cemre için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) istediği tavşan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ulaştırıldı.

Sevim Aktugan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 6 yaşındaki kızı Cemre Basatemur için CİMER'den tavşan talep etti.

Aktugan'un talebi üzerine Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Cemre'nin tavşan isteğini yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Cemre Basatemur, tavşanına "Boncuk" ismini koyacağını söyledi.

Anne Sevim Aktugan, Cemre'nin televizyonda bir çocuğun CİMER'den kuş talep ettiğine dair bir haber izlediklerini ve bunun üzerine CİMER'e başvurduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür eden Aktugan, hiç beklemedikleri bir anda tavşanlarının geldiğini, bunun kızı için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemre'nin adına CİMER'e yazılan mesajın, Ramazan Bayramı öncesi yüzlerde tebessüme neden olduğunu dile getirdi.