Manisalı acılı aile Adli Tıp Kurumu raporuna tepki gösterdi - Son Dakika
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Manisalı acılı aile Adli Tıp Kurumu raporuna tepki gösterdi

18.10.2022 22:59
Manisalı acılı aile Adli Tıp Kurumu raporuna tepki gösterdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 yıl önce sulama kanalında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın ölümüyle ilgili davada sanık, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 yıl önce sulama kanalında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın ölümüyle ilgili davada sanık, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası aldı. Kızın ailesi, şahsın Adli Tıp Kurumu raporuna doğrultusunda "cinsel istismar' ceza almamasına tepki gösterdi.

Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Çelik ailesinin 15 yaşındaki zihinsel engelli kızları Zehra Çelik, 12 Haziran 2020 tarihinde kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine bölgede yapılan aramada Çelik'in cansız bedeni 1 gün sonra evlerinin önünden geçen sulama kanalında bulundu. Sulama kanalında Çelik'in o gün ayağında olan terliği ve cep telefonu da bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Zehra Çelik'in arkadaşı olduğu öne sürülen İsmail Karakoç, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan Karakoç hakkında, 'kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı ve yağma' suçlarından iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda İsmail Karakoç'a 'kasten öldürme' sonucunda müebbet hapis cezası verilirken, sanığın 'yağma' suçundan beraatine karar verildi. Ayrıca adli tıp raporu ve mevcut deliller göz önünde bulundurularak 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da sanık beraat etti.

Aile tepki gösterdi

Zehra Çelik'in babası Erdal Çelik, Adli Tıp Kurumu tarafından verilen rapor doğrultusunda sanığın 'cinsel istismar' suçundan beraat etmesine tepki gösterdi. Erdal Çelik "15 yaşındaki kızımı toprağa vermenin acısını yaşıyorum. Bu acıyı ölene kadar da yaşayacağım. Sanık daha önce verdiği ifadede kızımla ilişkiye girdiğini söylemişti. Ancak Adli Tıp Kurumu tarafından verilen bu karar nedeniyle üzüntümüz daha da arttı. 15 yaşında ve zihinsel engelli olan kızım hakkında Adli Tıp Kurumu'nun verdiği kararı tanımıyoruz, reddediyoruz. Ölen bir kişi hakkında bu kararı nasıl verirler. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Başsavcılık "Kanun yolu aşaması devam etmektedir"

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Z.Ç.'nin 12 Haziran 2020 tarihinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, İ.K. (İsmail Karakoç) hakkında kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı ve yağma suçlarından iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmıştır. Kovuşturma aşamasında maktulün zihinsel engelli olduğunun iddia edilmesi üzerine maktule ait tedavi evrakları temin edilerek Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. ATK 1. İhtisas Kurulunun 19 Ocak 2020 tarihli raporunda Z.Ç.'nin girmiş olduğu cinsel ilişki için göstermiş olduğu rızanın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olduğu oy birliği ile mütalaa edilmiştir. Sanık hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda sanık İ.K.'nın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına, Yağma suçundan beraatine karar verilmiştir. Ayrıca adli tıp raporu ve mevcut delil durumu dikkate alınarak Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan da sanığın beraatine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar istinaf yolu açık olarak verilmiş olup kanun yolu aşaması devam etmektedir" denildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Salihli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisalı acılı aile Adli Tıp Kurumu raporuna tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı acılı aile Adli Tıp Kurumu raporuna tepki gösterdi - Son Dakika
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