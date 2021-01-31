Manisalı aile dededen toruna 3 kuşaktır deveciliği yaşatıyor - Son Dakika

Manisalı aile dededen toruna 3 kuşaktır deveciliği yaşatıyor

31.01.2021 11:03
Manisalı aile dededen toruna 3 kuşaktır deveciliği yaşatıyor, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi, geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan deve güreşi geleneğini 3 kuşaktır devam ettiriyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi, geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan deve güreşi geleneğini 3 kuşaktır devam ettiriyor.

Anadolu topraklarında konargöçerliğin yaygın olduğu dönemlerde obalar arası rekabetin bir göstergesi olarak ortaya çıktığı değerlendirilen deve güreşleri, bugün Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sürdürülüyor.

Bölge halkının yanı sıra yabancı turistlerin de merakla takip ettiği güreşlere katılan develerin sahiplerinin ise hayvanlara gösterdikleri yakın ilgi ve onlarla kurdukları bağ dikkati çekiyor.

Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi de devecilik tutkusunu 3 kuşaktır sürdürüyor. Ailenin devecilikteki son temsilcisi torun İbrahim Tepedelen, soyadları olan "Tepedelen" adını verdikleri güreş develerine adeta çocukları gibi bakıyor.

Salgın nedeniyle şenlikler iptal edilince güreşemediği için huysuzlanan deve, hem hareket etmesi hem de güreşlere hazırlanması amacıyla her gün dışarı çıkarılıyor.

İbrahim Tepedelen bazı günlerde güreş kıyafeti olarak bilinen havutu da kuşattıkları deveye şehir turu yaptırıyor. Deve güreşlerine ve deveciliğe meraklı olan Turgutlu halkı, ilçenin işlek cadde ve sokaklarında gezen deveyi ilgiyle karşılıyor.

"Dedemden kalan mirası yaşatacağım"

Torun İbrahim Tepedelen AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tepedelen" ile arasında artık bir bağ oluştuğunu, devesine baktığı zaman ne istediğini anladığını belirterek "Devecilik ve deve güreşleri dedemden bana kalan kültürel bir miras. Bu mirası gücüm yettiğince yaşatacağım." dedi.

Salgın nedeniyle deve güreşi festivallerinin iptal edildiğini hatırlatan Tepedelen, bundan dolayı deveyi her gün dışarı çıkardıklarını ve güreş havasına girmesi için havutlayarak şehirde gezdirdiklerini söyledi.

Baba Mustafa Tepedelen ise yaklaşık 50 yıldır devecilik yaptıklarını dile getirdi.

Her yıl deve güreşlerini iple çektiklerini anlatan Tepedelen, "Bu dönem ilk kez deve güreşleri iptal edildi. Develer güreşmediği zaman zapt edilemiyor, güreşmek istiyorlar. Develerin güreşme zamanı zaten eş bulma zamanıdır. Sadece senede 3 ay güreşirler. Huysuzlanan develeri yatıştırmak için gezdirmek lazım. Şimdi develeri salgının biteceği güne hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Akdeniz, Turgutlu, Marmara, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Manisalı aile dededen toruna 3 kuşaktır deveciliği yaşatıyor - Son Dakika


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