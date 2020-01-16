Manisalı atıcılık sporcusundan 2.'lik - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisalı atıcılık sporcusundan 2.'lik - Son Dakika Spor

Manisalı atıcılık sporcusundan 2.'lik

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık Sporcusu Gülşen Delen, 10-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda 241.6 puan toplayarak final müsabakalarında ikincilik elde etti.

Manisalı atıcılık sporcusundan 2.'lik, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık Sporcusu Gülşen Delen, 10-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda 241.6 puan toplayarak final müsabakalarında ikincilik elde etti.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası, 10-15 Ocak tarihleri arasında Mersin Erdemli poligonunda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Gülşen Delen, Büyük Bayanlar Havalı Tüfek kategorisinde yarıştı. Sıralama atışlarında 614.8 puan toplayan Delen, 616.0 puan olan Milli Takıma katılma şansını 1.2 puanla kaçırmasına rağmen; final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. İki seri halinde gerçekleşen final atışlarında başarısını sürdüren sporcumuz Gülşen Delen, 241.6 puanla, Büyük Bayanlar Havalı Tüfek Türkiye Kupası final yarışmasını ikincilikle bitirdi. Bu sonuçla birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık kategorisinde de yeni yıla madalya ile başlamış oldu. - MANİSA

Türkiye Kupası, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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