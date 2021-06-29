Manisalı Badmintoncu Ravza Bodur Sırbistan'da üçüncü oldu

Manisalı badminton sporcusu Ravza Bodur, Sırbistanda 25-27 tarihlerinde yapılan U 17 Badminton 2021 şampiyonasında üçüncü oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan badminton sporcusu Ravza Bodur, 25-27 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'da yapılan U17 Serbian İnternational 2021 Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. Şampiyonada başarılı performans sergileyen Bodur, üçüncü olarak kürsüye çıktı. Hedeflerinin birincilik olduğunu ve bir dahaki şampiyonalarda bunun için çalışacaklarını belirten antrenörü Zeliha Demir, Bodur'u tebrik etti. - MANİSA