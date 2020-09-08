Manisalı badmintonculardan yoğun antrenman
Aldıkları Türkiye dereceleri ile Manisalıları gururlandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton altyapı takımı sporcuları koronavirüs tedbirlerine uyarak salon antrenmanlarını sürdürüyor.
Aldıkları Türkiye dereceleri ile Manisalıları gururlandıran Manisa Büyükşehir Belediye spor Badminton altyapı takımı sporcuları koronavirüs tedbirlerine uyarak salon antrenmanlarını sürdürüyor.
Atatürk Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton takımı sporcuları, federasyon tarafından müsabaka programı açıklanmamasına karşın yoğun ve hummalı bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanıyor. Antrenman programları hakkında bilgi veren Badminton Takımı Antrenörü Hatice Tokmakçı, "2020 sezonu başında yakalamış olduğumuz başarıyı sürdürmek için gerek spor salonunda gerekse açık havada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun bir hazırlık dönemindeyiz. Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz pandemiden dolayı kesin bir müsabaka takvimimiz yok, fakat biz çalışmalarımıza ağırlık verip hazırlıklı olmak istiyoruz. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - MANİSA
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