Manisalı başarılı judocu milli takım kampına davet edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesporun başarılı judocusu Mehmet Şahin Ertem, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 25 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampına katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası Kampı, 25 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Samsun'da düzenlenecek olan kampa Manisa Büyükşehir Belediyesporun başarılı judocusu Mehmet Şahin Ertem de davet edildi. Ertem'in milli takım kampına davet edilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, "Pandemi öncesinde judocularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiler. Daha önce de birçok sporcumuz Türk Milli Takımı kampına gidip, sonrasında uluslararası arenada mücadele etmişti. Bu kez de Mehmet Şahin Ertem kardeşimiz, Samsun'daki Milli Takım kampına davet edildi. Güzel bir kamp dönemi geçireceğine inancımız sonsuz. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA